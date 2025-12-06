وأدى الحادث إلى إلغاء عرض مجوهرات التاج، التي تضم تاج الدولة الإمبراطوري الذي ارتداه الملك تشارلز الثالث خلال تتويجه في 2023 وخطابه في افتتاح البرلمان عام 2024.

وأكدت شرطة العاصمة أن المعتقلين يواجهون اتهامات بإلحاق أضرار جنائية، فيما أوضحت المجموعة أن هدفها هو الدعوة لإنشاء مجلس مواطنين دائم وفرض ضرائب على الثروات الكبيرة.