واستخدم البيت الأبيض في المقطع المصور، الذي نشره الإثنين، أغنية كاربنتر الشهيرة "جونو" التي صدرت عام 2024.

وظهر في المقطع ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحادية وهم يطاردون أفرادا قبل إلقاء القبض عليهم بينما كان المارة يوثقون ما يجري بهواتفهم المحمولة.

وكتبت كاربنتر (25 عاما) على منصة إكس "هذا المقطع سيء ومثير للاشمئزاز... لا تشركني أو تستغل موسيقاي أبدا لمصلحة برنامجك غير الإنساني".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون "هذه رسالة قصيرة وموجزة لسابرينا كاربنتر: لن نعتذر عن ترحيل المجرمين الخطرين والقتلة... والمغتصبين والمتحرشين بالأطفال... أي أحد يدافع عن هؤلاء الوحوش المرضى لا بد أنه غبي. فهل أنت كذلك؟".

وانضمت كاربنتر، المغنية الحائز على جائزة "غرامي"، بذلك إلى قائمة تضم أكثر من 20 مغنيا، من بينهم نيل يونغ وأعضاء فرقة ذا رولينغ ستونز، اعترضوا على استخدام ترامب لأعمالهم الفنية.

ويحرص ترامب خلال فترته الرئاسية الثانية على وجود قوي له على منصات التواصل الاجتماعي، وينشر أعضاء فريق الاتصالات الذي يتابع أنشطة الرئيس مقاطع مصورة قصيرة مصحوبة بالعديد من الأغاني الشهيرة خلال عرض جهوده للوفاء بتعهدات حملته الانتخابية.