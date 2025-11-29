وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا يفيد بوقوع الحادث أمام قرية الكريون بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه رشيد.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكوبري العلوي الدولي الساحلي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وهم رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة.

وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تحفظ سلطات التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.