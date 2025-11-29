وكان تامر حسني قد أجرى عملية جراحية عاجلة قبل أيام في ألمانيا، قبل أن يعود إلى مصر لاستكمال العلاج، وسط تضارب في الأنباء بشأن وضعه الصحي.

وقال الفنان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أحباء قلبي الذين لم يتركوني لوحدي، أتمنى لكم جميعاً جمعة مباركة، ولكن أريد أن أوضح شيئاً.. لا صحة لكل ما يُروّج حول وقوع خطأ طبي".

وأضاف: أنا بحمد الله وفضله أتحسن كل يوم، والمتابعة قائمة بين المستشفى في ألمانيا ومصر"، موضحاً أن المستشفى الألماني أشاد بالأطباء المصريين المشرفين على حالته.

وتابع: "أكيد أمر بأيام صعبة لأنها عملية كبيرة، ولكن بكرم ربنا ومن ثم بدعواتكم ستمر هذه المرحلة بسلام".

وبعد معاناته من أزمة صحية، خضع تامر حسني مؤخراً لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال جزء من كليته.