ويظهر الفيديو، الذي التقط من داخل أحد الطوابق التي طالتها ألسنة اللهب، عناصر من فرق الإطفاء وسط سحب كثيفة من الدخان واللهب، وهم يكافحون وسط ظروف بالغة الخطورة، محاولين إتقاذ السكان واحتواء الحريق الذي امتد بسرعة كبيرة.

وبحسب السلطات، شارك أكثر من 1200 شخص في عمليات الإنقاذ.

وأشار نائب مدير هيئة الإطفاء ديريك أرمسترونغ تشان إلى صعوبة عمليات الإنقاذ في ظل درجات الحرارة المرتفعة جدا، وتعذر الوصول إلى بعض الطوابق.

وأدى الحريق إلى مقتل 128 شخصا على الأقل، مع تسجيل 200 مفقود حتى الآن، مما جعل هذا الحادث من أسوأ الكوارث في تاريخ هونغ كونغ.

واجتاحت النيران التي يحتمل أن تكون غذتها سقالات من الخيزران ومواد صناعية مستخدمة في أعمال التجديد، 7 من الأبراج السكنية الثمانية، في المجمع الذي افتتح عام 1983 ويضم 1984 شقة.

وأعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال خلال أعمال الصيانة، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة.

وبحسب الشرطة، يشتبه في ارتكابهم "إهمالا كبيرا".