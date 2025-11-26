ذكرت منظمة "شريكة ولكن" لحقوق المرأة أنه في الوقت الذي تكرم لبنان الشخصيات الدولية، تبقى آلاف النساء اللبنانيات غير قادرات على منح الجنسية لأطفالهن.

وأضاف المنظمة الحقوقية في بيان "حتى يومنا هذا، لا تستطيع المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها أو لأطفالها".

وكتب أحد المنتقدين للقرار على إنستغرام "يحصل أشخاص لا تربطهم أي صلة ببلدنا على الجنسية في لمح البصر، بينما لا يزال حق الأم في منح أطفالها جنسية بلدها، أمر محرم بدون منطق".

وتساءلت ناشطة أخرى "هل تعلمون كم تعاني النساء في ظل هذا القانون؟"، وأضافت ثالثة "ألا يستحق أطفال اللبنانيات الجنسية أكثر؟".

وولد إنفانتينو، رئيس فيفا منذ عام 2016 في سويسرا لأبوين مهاجرين إيطاليين، ومتزوج من لبنانية.

وأفادت تقارير صحفية أن الرئيس اللبناني جوزاف عون استكمل الإجراءات اللازمة لتجنيس إنفانتينو خلال اجتماع.

من جانبه، هنأ هاشم هيدا، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، في بيان، جياني إنفانتينو على حصوله على الجنسية من الرئيس اللبناني.