وذكرت الوكالة نقلا عن تقرير الطب الشرعي، أن الغاز تم اكتشافه في مسحات أخذت من الغرفة، وفي مناشف الفندق.

ومع ذلك، لا يزال السبب النهائي للوفاة غير معروف.

ويستخدم فوسفيد الألومنيوم على نطاق واسع لمكافحة الآفات، وعند ملامسته للماء، حتى رطوبة الهواء تكفي، ينتج غاز الفوسفين السام.

ويعمل الغاز على تدمير خلايا أجساد الثدييات عموما، وفي تركيزات أكبر يمنع نقل الأكسجين في الدم.

أما لدى البشر، فيمكن أن يؤدي الفوسفين إلى أعراض مثل السعال الجاف والقيء واضطراب وظائف الكبد والكلى، وقد يكون قاتلا إذا تم استنشاقه.

وتوفي 4 من أفراد عائلة من مدينة هامبورغ أثناء عطلتهم في إسطنبول في منتصف نوفمبر الجاري.

وبحسب تقرير أولي للطب الشرعي، قد يكون مكافح الآفات في الغرفة الواقعة أسفل غرفة العائلة سببا في وفاتهم، بينما لم يتم تأكيد ذلك بعد.

كما تم استبعاد اشتباه أولي بحدوث تسمم غذائي كسبب للوفاة، إذ أظهرت الاختبارات في الأماكن التي تناولت فيها العائلة الطعام عدم وجود أي أمر غير طبيعي، وفقا لـ"الأناضول".