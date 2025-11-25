وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الزوجين وهما يسيران محاطين ببالونات مملوءة بالهيدروجين.

لكن أحد الأشخاص وجه أحد مسدسات الألوان إلى الأعلى، وأدت الحرارة إلى انفجار البالونات.

وأُصيبت العروس بحروق في الوجه والظهر، بينما أُصيب العريس بحروق في الأصابع والظهر واحترق شعرهما.

وقال الزوجان لصحيفة "هندستان تايمز": "لم نتخيل أبدا أن أكثر أيام حياتنا خصوصية سيتخذ هذا المنحى الدرامي".