وكان الممثل، الذي كان سيكمل 90 عاما في 8 ديسمبر المقبل، قد تنقل بين الدخول والخروج من المستشفى في العاصمة المالية مومباي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد مسؤول شرطة كبير، تحدث إلى طبيب دارمندرا، وفاة الممثل شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه، قائلا إن وفاة الممثل تمثل نهاية حقبة في السينما الهندية.

وقال مودي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "كان شخصية سينمائية أيقونية، وممثلا استثنائيا أضفى سحرا وعمقا على كل دور لعبه. والطريقة التي جسد بها الأدوار المتنوعة لامست قلوب عددا لا يحصى من الأشخاص".