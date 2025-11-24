وأظهرت إحصائيات شباك التذاكر من يونيفرسال بيكتشرز وشركة (كومسكور) أن الجزء الثاني من فيلم (ويكيد)، والذي يجمع بين سينثيا إريفو في دور إلفابا وأريانا غراندي في دور غليندا، سجل ثالث أفضل أداء لفيلم موسيقي على الإطلاق خلال الأسبوع الافتتاحي محليا بعد نسخة ديزني الواقعية المنشأة بالكمبيوتر عام 2019 من فيلم (ذا لايون كينغ) "الأسد الملك" ونسخة عام 2017 من فيلم (بيوتي آند ذا بيست) "الجميلة والوحش".

وأسهم (ويكيد.. فور جود) أيضا في انتشال شباك التذاكر في أميركا الشمالية من حالة الركود التي استمرت 9 أسابيع، إذ تشير بيانات كومسكور إلى أن إجمالي مبيعات التذاكر لم يصل إلى 100 مليون دولار.

وقال جيم أور رئيس التوزيع السينمائي المحلي في يونيفيرسال "إنه لأمر رائع للغاية أن نرى كل العمل الشاق الذي بذله لسنوات صانعا الفيلم، مارك بلات وجون تشو، وفريق ممثلينا الاستثنائي المكون من أريانا غراندي وسينثيا إريفو وجوناثان بيلي، وأن نراه يؤتي ثماره بسخاء أمر أكثر من مُرض".