وخلال لقاء تلفزيوني سألت المذيعة ليفت عن السبب، فأجابت: "الرئيس ترامب يفعل ذلك دائما وليس فقط مع الرئيس السوري، رأيته يفعل ذلك مع قادة ورؤساء آخرين ويتباهى به".

وأظهر مقطع فيديو من لقاء في البيت الأبيض الرئيس الأميركي وهو يرش عطرا من مجموعته الخاصة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أن يقدمه له كهدية.

كما رش الترامب من نفس العطر على وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الذي حضر المباحثات الأميركية السورية في البيت الأبيض.

وقد أثار المشهد تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الاجتماع في إطار مساع لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، بعد تولي الشرع رئاسة البلاد إثر انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد.