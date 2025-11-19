واختارت ميلانيا فستانا يتميّز بطياته الكثيفة وقماشه اللامع بلون أخضر داكن يُذكّر بلون العلم السعودي.

ويُباع التصميم عبر متجر بيرغدورف غودمان بسعر 3350 دولاراً.

العشاء الرسمي في البيت الأبيض، حضرره عدد من الشخصيات البارزة، بينهم إيلون ماسك وكريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.

وليست هذه المرة الأولى التي تختار فيها ميلانيا ترامب تصميماً للبناني إيلي صعب، إذ ارتدت في يوليو 2018 خلال زيارة إلى بروكسل فستان أبيض بلا أكمام مع طبقة شفافة من توقيعه.

وأشاد مستخدمو "إكس" بمظهر ميلانيا، حيث علّق أحدهم: "إنها ببساطة مذهلة، لا أستطيع وصفها"، بينما أضاف آخر: "إنها فاتنة".