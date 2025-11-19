وبحسب تقارير إعلامية، وقعت الحادثة داخل منزل الفنان في بلدة لو بان التابعة لإقليم سين-إي-مارن، حيث تعرّض الشاب لسلسلة اعتداءات جسدية قاسية.

وذكرت شرطة مو أنها أوقفت زولا برفقة ثلاثة أشخاص آخرين، بشبهة الخطف والاعتداء المشدد باستخدام سلاح، بعد أن تقدّم الضحية ببلاغ يؤكد فيه أنه تعرّض لهجوم وحشي لمجرّد محاولته التقاط صورة مع الفنان.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب حضر إلى منزل المغنّي على أمل أخذ صورة سريعة، لكن زولا خرج – وفق ما نُقل – برفقة نحو 8 رجال ملثمين ومسلحين. ومع رؤية هذا المشهد، حاول المُعجب الهرب، إلا أنه – بحسب صحيفة لو باريزيان – تمّت مطاردته في الشارع، والإمساك به، وإعادته بالقوة إلى داخل المنزل.

داخل المنزل، بدأت فصول الاعتداء. فقد أفاد الشاب بأنه أُجبر على خلع ملابسه، قبل أن يشاهدها تُحرَق أمامه، ليبدأ بعدها ضربٌ مبرح من قِبل زولا ومرافقيه، وصل إلى حدّ وضع مسدس داخل فمه، وفقاً لروايته.

وتصاعد العنف عندما نُقل إلى الطابق السفلي، حيث قال إن المهاجمين أطلقوا أعيرة نارية من سلاح طويل على مسافة قريبة جداً منه، في محاولة لإرهابه.

كما ذكر أنه تعرّض للسرقة، إذ سُلب هاتفه وبطاقته المصرفية، قبل أن يُقتاد مجدداً إلى سيارته التي وجدها مُعطّلة وإطاراتها ممزقة ومراياها محطمة، وسط تهديدات بالقتل ومنعه من إبلاغ الشرطة.

وبحسب التقارير، لجأ الضحية لاحقاً إلى أقارب يقيمون بالقرب من المكان، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.