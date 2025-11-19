وتأتي الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كل من شركة أصول بصفة مستثمر رئيسي وشريك استراتيجي، وسدكو كابيتال بصفتها مدير الصندوق والجهة المرخصة من هيئة السوق المالية لإدارة الاستثمار، وBenoy المكتب العالمي المتخصص في التصميم المعماري والعمراني، لتشكّل خطوة محورية نحو إطلاق أحد أبرز المشاريع العمرانية الجديدة في العاصمة.

ويقوم مشروع "رياض إيست" على منهجية تطوير تعتمد على رفع قيمة الأصول عبر إعادة تخطيط الأراضي وتقسيمها، ومن ثم تنفيذ استراتيجية تطوير مرحلي لقطع الأراضي السكنية ومتعددة الاستخدامات.

وتشارك دار وإعمار في المشروع بوصفها الشريك التقني المسؤول عن تقديم الخبرات التطويرية والدعم الهندسي والتنفيذي لضمان أعلى مستويات الجودة في مراحل التصميم والبناء.

وفي هذا السياق، صرّح أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار: "يمثل مشروع رياض إيست نموذجا جديدا للتطوير الحضري في العاصمة، ويعكس توجّهنا نحو إنشاء مجتمعات تلائم احتياجات الأسرة السعودية اليوم. إن الشراكات التي أبرمناها مع أصول وسدكو كابيتال وBenoy تؤكد ثقة راسخة برؤية هذا المشروع وقيمته الاستراتيجية، وتمهّد لإطلاق وجهة عمرانية سيكون لها أثر كبير على مشهد التطوير العمراني في شرق الرياض."

وأوضحت الشركة أن مشروع "رياض إيست" يمثل رؤية متكاملة لإعادة تعريف أسلوب الحياة في المجتمعات السكنية الحديثة، حيث يجري تصميم المخطط وفق مفهوم عمراني يتمحور حول الإنسان ويعزز جودة الحياة من خلال بيئة متصلة، عملية، وقادرة على التطور.

ويهدف المشروع إلى تقديم نموذج جديد للتخطيط المجتمعي في المملكة، يعتمد على التكامل بين المساحات السكنية والخدمية والمرافق العامة، مع مراعاة احتياجات الأسر السعودية وتطلعاتها إلى مجتمعات أكثر ترابطاً ومرونة.

وأكدت دار وإعمار أن الاتفاقيات الثلاث تعكس ثقة الشركاء في المشروع وقيمته المستقبلية، وتشكل خطوة مهمة نحو تحويل "رياض إيست" إلى وجهة عمرانية رائدة في شرق العاصمة، تتميز بتخطيط ذكي وتنوع في الاستخدامات وفرص استثمارية عالية القيمة، مما يعزز من مساهمة المشروع في دعم مسار التنمية الحضرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على استمرارها في بناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير مشاريع نوعية في مدينة الرياض، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير مجتمعات عصرية ومتكاملة تلبي احتياجات السكان وترتقي بجودة الحياة في المملكة.