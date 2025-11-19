وجاء الحفل تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن، حيث حضر رونالدو بدعوة رسمية ضمن الوفد السعودي – الرياضي.

وخلال كلمة ألقاها ترامب، عبّر عن إعجابه برونالدو، موضحا أن ابنه بارون من أشد المعجبين به، قائلا: "ابني قابل رونالدو، وأعتقد أنه يحترمني أكثر الآن لأنني قدمته له".

ولاقت صورة السيلفي التي جمعته مع شخصيات بارزة ورجال أعمال صدى واسعا، حيث ظهر معه الملياردير إيلون ماسك ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو وخطيبته جورجينا رودريغيز.

واعتبر البعض إن هذه "السيلفي" هي الأكثر قيمة هذا العام، بسبب وجود أكثر الشخصيات المؤثرة والثرية فيها.

وتأتي الزيارة في سياق دبلوماسي – رياضي، مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك، حيث يُعد رونالدو من أبرز نجوم البطولة المرتقبة.