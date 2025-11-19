المرحاض مصنوع من نحو 101 كيلوغرام من الذهب عيار 18 وهو قابل للاستخدام بشكل كامل.

وكانت نقطة البداية في المزاد قد احتسبت بناء على سعر الذهب في يوم البيع، وفق ما ذكرته سوذبيز قبل المزاد.

وبلغ سعر 101 كيلوغرام من الذهب عيار 18 نحو 10 ملايين دولار، الثلاثاء.

وأنتج كاتيلان (65 عاما) نسختين من المرحاض عام 2016، وأطلق على كليهما عنوان "أميركا"، وعُرضت إحدى النسختين في متحف غوغنهايم في نيويورك، قبل أن تُسرق في عام 2019 من قصر بلينهايم في إنجلترا، مسقط رأس ونستون تشرشل، حيث كانت معارة للعرض.

أما النسخة الثانية فبيعت عام 2017 إلى جامع مقتنيات خاص، وطُرحت الآن في المزاد.

ووفقا لتقارير إعلامية أميركية، فإن المالك هو الملياردير ستيف كوهين، مالك فريق البيسبول "نيويورك ميتس".

وأثار المزاد على هذا العمل الفني ضجة كبيرة قبل موعد البيع وكان محط انتظار واسع.

وذكرت دار المزادات أن علامة تجارية أميركية شهيرة هي من فازت بالعرض.

ويعرف كاتيلان بأعماله المفاهيمية غير المألوفة. ففي العام الماضي، بيع عمل فني له عبارة عن موزة ملصقة على الحائط بشريط لاصق، بعنوان "كوميديان"، مقابل 6.2 ملايين دولار في نيويورك.