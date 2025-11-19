وقال ترامب موجها كلامه إلى رونالدو: "ابني من كبار المعجبين بكريستيانو رونالدو. استطاع بارون مقابلته. أعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلا الآن، فقط لأنني قدمته إليه".

وأضاف ترامب: أود أن أشكرك على حضورك.. شرف عظيم لي".

ويرتبط رونالدو، الذي سجل أكثر من 950 هدفا مع أندية لعب لها ومنتخب بلاده، بعقد للعب مع فريق النصر السعودي للمحترفين حتى 2027.

وإلى جانب رونالدو، حضر إيلون ماسك مأدبة العشاء التي أقيمت في البيت الأبيض.

وقد يكون حضور ماسك علامة على المصالحة في علاقة مضطربة بين الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والرئيس الأميركي.

ودعم ماسك انتخاب ترامب العام الماضي وموله وأصبح مستشارا مقربا لإدارته في وقت مبكر من هذا العام، إذ قاد وزارة الكفاءة الحكومية وأشرف على تخفيضات التمويل والوظائف في الحكومة الاتحادية.

لكن سرعان ما اختلف الرجلان، ولجأ رجل الأعمال الملياردير إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، واصفا إياه بأنه متهور ماليا وقال إنه يخطط لإنشاء حزب سياسي جديد.

وردّ ترامب مهددا بقطع مليارات الدولارات من الدعم الذي تتلقاه شركات ماسك من الحكومة الاتحادية.

ونادرا ما اجتمع ماسك وترامب علنا منذ ذلك الحين.

وشوهد ماسك آخر مرة وهو يصافح ترامب في حفل تأبين للناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر.

وأعلن ترامب تصنيف السعودية حليفا رئيسيا غير عضو في حلف الناتو، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.

ووقع الأمير محمد بن سلمان وترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من تسعين عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفق الوكالة فإن هذه الاتفاقية "تمثل خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

وتؤكد الاتفاقية بحسب "واس" أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين".

كما تضع الاتفاقية "إطارا متينا لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين".