وذكر بيان للمتحف المتمركز في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، أنه تم إغلاق قاعة "كمبانيا" التي تضم 9 غرف من الخزف اليوناني القديم في الطابق الأول، لأن "هيكلتها المصممة في ثلاثينيات القرن الماضي أصبحت في حالة حرجة".

وأوضح بيان المتحف الأكثر زيارة في العالم، أن تقريرا تقنيا كشف عن ضعف العوارض في أسفل الطابق الثاني من جناحي "سولي"، ما ألزم الإدارة بإغلاق قاعة "كمبانيا" يوم الاثنين، ونقل 65 موظفا من الطابق الثاني.

وستمركز قاعات "كمبانيا" بجوار قاعات "أبولو"، التي عُرضت فيها مجوهرات التاج الفرنسية التي تعرضت للسرقة الشهر الماضي.

والشهر الماضي، نهب اللصوص، خلال 7 دقائق فقط، مجوهرات قدرت قيمتها بـ102 مليون دولار، لكنهم تركوا أدواتهم خلفهم وسقط منهم تاج الإمبراطورة أوجيني التاريخي، ويجري حاليا التحقيق مع 4 مشتبه بهم في القضية التي أثارت ضجة واسعة.

وقبل عملية السرقة، حذر مسؤولون من الحالة المزرية للمبنى الذي استقبل 8.7 مليون زائر العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كما كشفت تقارير صحفية، أن متحف اللوفر الذي يحتضن بعض أثمن القطع الفنية في العالم كان يستعمل كلمة مرور سهلة لنظام كاميرات المراقبة.

وخلصت مراجعات أمنية أجرتها الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن السيبراني إلى أن أنظمة الحماية داخل المتحف كانت "بدائية".