والإثنين، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 أشخاص مطلعين على الشركة أن بيزوس، أسس، رفقة شخصيات أخرى شركة "بروميثيوس"، للذكاء الاصطناعي.

وذكرت أنه استطاع جمع مبلغ 6.2 مليار دولار كتمويل، ووظف أكثر من 100 عامل، بعضهم استقطبوا من شركات مثل "غوغل" و"ديب مايند" و"ميتا" و"أوبن إي آي" المطورة لروبوت المحادثة "شات جي بي تي".

وأوضح التقرير، أن فيك باجاج، الذي شغل سابقا منصب مدير في "غوغل"، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المشارك.

وعلق ماسك، الذي أسس شركة "إكس إي آي" للذكاء الاصطناعي، على الخبر في منشور على منصته "إكس" قائلا: "غير معقول" مع رمز تعبيري للضحك، ثم اتبعها بكلمة "نسخ" ورمز تعبيري لقط.

وتشارك ماسك وبزوس سنوات من المنافسة والصرع، ففي سنة 2013 اتهم ماسك شركة "بلو أوريجين" التابعة لبزوس، بعد احتجاجه لمنع "سبيس إكس" التابعة لماسك من الحصول على الاستخدام الحصري لمنصة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في مركز كنيدي للفضاء بفلوريدا، وفقا لما ذكرته مجلة "فوربس".

وفي سنة 2014، حصلت "بلو أوريجين" على براءة اختراع لسفن درون، وقدمت "سبيس إكس" طلبا لإلغاء البراءة بحجة أن التكنولوجيا كانت متواجدة منذ عام 2009.

كما وصف ماسك بيزوس سنة 2019 بـ"المقلد"، ردا على خطط شركة أمازون لإطلاق أكثر من 3000 قمر صناعي لتوفير الإنترنت، بعد مدة قصيرة

من إطلاق "سبيس إكس" لأقمارها الصناعية.

ومن جهته، ركز بيزوس على انتقاد شركات ماسك عوضا عن شخصه، إذ وصف هدف الشركة بالوصول إلى المريخ عام 2019 بأنه "غير محفز"، كما اعترض لاحقا على منح "ناسا" عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار لشركة "سبيس إكس" لإيصال البشر إلى القمر.