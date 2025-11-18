ووفقا للجمعية الألمانية للموت الإنساني في برلين، قررت التوأمتان أليس وإيلين كيسلر "الانتحار بمساعدة الغير".

وكانت التوأمتان اللتان لم تنفصلا عن بعضهما البعض في حياتهما اليومية وعلى المسرح، تعيشان في منزل مشترك في غرونفالد قرب ميونيخ.

وأكدت الشرطة استدعاء ضباط إلى المنزل، الإثنين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل، كما لم تكن هناك أي مؤشرات على وجود شبهة جنائية.

ولم تكن الفنانتان الشقراوان قد بلغتا العشرين من عمرهما، عندما بدأتا مسيرتهما الفنية بمسرح ليدو في باريس.

وتدربت الشقيقتان كيسلر على رقص الباليه، وأحيتا أول حفل لهما في دوسلدورف، حيث استقرت العائلة بعد فرارها من ألمانيا الشرقية، ورآهما مدير مسرح ليدو هناك عام 1955، فسارع بنقلهما إلى باريس، ومن هناك بدأتا مسيرة مهنية حافلة بالسفر والترحال.

وجالت الشقيقتان كيسلر حول العالم، واصلتا العمل حتى تجاوزتا الثمانينيات من عمرهما قبل أن تتقاعدا في غروندوالد جنوبي ميونيخ، علما أنهما لم تتزوجا قط.

وفي وصيتهما، طلبت التوأمتان أن يتم دفن رمادهما في جرة واحدة.