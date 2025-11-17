ومنحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تماثيل أوسكار فخرية لتوم كروز وثلاثة فنانين آخرين اختارهم مجلس المحافظين. وتم اختيار كروز (63 عاماً)، المرشح أربع مرات للأوسكار من دون فوز، تقديراً لمسيرته الممتدة من "ريسكي بيزنس" إلى سلسلتي "توب جان" و"مهمة مستحيلة"، ودوره في الدفاع عن السينما في مواجهة منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال تسلمه الجائزة، تحدث كروز عن تأثير مشاهدة الأفلام في دور العرض عليه عندما كان طفلا، قائلا أمام حشد من النجوم بينهم ستيفن سبيلبرغ وليوناردو دي كابريو وأريانا غراندي: "فجأة بدا العالم أكبر بكثير من العالم الذي كنت أعرفه".

وأضاف أنه عمل في "كل وظيفة ممكنة" ليجمع مالا يشتري به تذاكر السينما.

وبروح الدعابة، قال كروز:"سأفعل دائماً كل ما بوسعي لدعم هذا الفن ومناصرة الأصوات الجديدة، وحماية ما يجعل السينما قوية… على أمل أن يحدث ذلك دون كسر المزيد من العظام".

وكان قد أصيب بكسر في الكاحل أثناء تصوير أحد المشاهد الخطرة عام 2017.

وأضاف: "صناعة الأفلام ليست ما أقوم به… إنها هويتي".

وشهد الحفل أيضا تكريم مغنية الريف دولي بارتون بجائزة جين هيرشولت الإنسانية تقديراً لجهودها الخيرية، بما في ذلك تأسيس مكتبة وزعت أكثر من 300 مليون كتاب مجاني للأطفال خلال 30 عاماً، وقد قبلت الجائزة عبر مكالمة فيديو.

كما شمل التكريم الممثلة ومصممة الرقصات ديبي آلين، التي صممت رقصات حفل الأوسكار سبع مرات، ومصمم الإنتاج وين توماس.