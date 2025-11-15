ومن بين هذه الحيل استخدام قلم فلوماستر أسود لتغميق الحواجب الرمادية، وهي طريقة يعرفها كلوني من حياته الواقعية.

وقال الممثل الأميركي (64 عاما) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في لندن: "بالطبع، هذا ينفع".

ويُعد كلوني، الفائز بجائزة الأوسكار عن فيلم "سيريانا"، قدوة بارزة في تقبل الشعر الرمادي بثقة، وذلك ليس فقط في هوليوود.

وقال كلوني مازحا: "أحاول أن اجعل الشيب مقبولا اجتماعيا مجددا بينما اتقدم في العمر – وقريبا الموت... الأمر بسيط: إما أن تتقدم في السن أو تموت. لا يمكنني فعل الكثير حيال الشيب".

ومن المقرر بدء عرض الكوميديا الحزينة "جاي كيلي" على منصة نتفليكس في 5 ديسمبر المقبل.

ويجسد كلوني في الفيلم شخصية نجم كاريزمي ينظر إلى حياته بأسى، بعدما قدم تضحيات كبيرة من أجل مسيرته المهنية وخيب مال كثيرين، من بينهم أفراد عائلته.

ولكن كلوني أكد أن هذه القصة لا تعكس حياته الشخصية، قائلا: "ليست لدي نفس المشكلات.. لا اشعر بالندم الذي يشعر به هذا الرجل. لم أقدم تضحيات. عائلتي لا تزال تحبني.. على الأقل في الوقت الحالي".