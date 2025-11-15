وهزّت انفجارات قوية مجمّعا صناعيا على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مساء الجمعة، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت الجهات الرسمية إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا حيث وقعت الحوادث، قوله إن: "الانفجارات واندلاع النيران في المصانع المختلفة هائلة".

تعطل في حركة الطيران وضعف في الرؤية

تسبّب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق بانخفاض مستوى الرؤية في المنطقة، ما أدى إلى تأخير أو تحويل عدة رحلات كانت متجهة للهبوط في مطار مينسترو بيستاريني الدولي؛ وهو البوابة الجوية الرئيسية في الأرجنتين.

ما الذي نعرفه عن الانفجارات؟

لا تزال أسباب الانفجارات مجهولة، إلا أن السلطات ترجّح أن الحريق بدأ في أحد الخمسة مصانع التي طاولتها النيران.

وأوضح غرانادوس لشبكة محلية أن من بين تلك المصانع مصنعًا للمواد الكيميائية احترقت مستودعاته، بالإضافة إلى مصنع للمواد البلاستيكية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن معظم المصابين هم من سكان المنطقة، وقد تعرّضوا لإصابات خفيفة إلى متوسطة نتيجة الحروق وتناثر الزجاج بفعل قوة الانفجار.