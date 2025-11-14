وخلال رحلة لمشاهدة الحيتان في مياه سياتل غربي الولايات المتحدة، التقطت المصورة تشارفيت دراكر مقطع فيديو لسرب من الحيتان وهي تصطاد فقمة، لم تنج إلا بالتسلق إلى قاربها.

وكانت دراكر على متن قارب قرب جزيرة في بحر ساليش، عندما رصدت سربا من 8 حيتان على الأقل.

وأوحت حركات الحيتان المنسقة وصفعات ذيلها بأنها كانت تصطاد، فاستخدمت دراكر عدسة التكبير في كاميرتها لرصد فقمة كانت تحاول الفرار من الموت المحقق.

وأظهرت إحدى لقطاتها الفقمة وهي "تطير في الهواء" من ضربة حوت، فافترضت أنها تشهد اللحظات الأخيرة للفقمة على قيد الحياة.

لكن مع اقتراب الحيتان من القارب، أدركت المصورة ومن معها أن السرب لا يزال يطارد الفقمة.

وتماشيا مع لوائح قوارب الحياة البرية، أوقفوا المحرك لمنع أي إصابة للحيتان، مما منح الفقمة فرصة لتسلق القارب من منصة سباحة في آخره، معتبرة إياه طوق نجاة.

إلا أن الحيتان لم تستسلم، بل بدا أنها تعاونت لهز القارب وإسقاط الفقمة، ويظهر فيديو دراكر الحيتان وهي تصطف وتتحرك نحو القارب بغطسات متقطعة لتشكل أمواجا.

وفي مشهد درامي، انزلقت الفقمة من القارب مرة واحدة على الأقل، لكنها تمكنت من الصعود مجددا، بينما سبحت الحيتان بعيدا بعد نحو 15 دقيقة عندما فقدت الأمل في التهامها.