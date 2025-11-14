ويعيد "داماك آيلاندز 2" تعريف مفهوم الحياة على الواجهة البحرية ضمن مجمعات سكنية تحاكي أشهر الجزر الاستوائية في العالم.

ويأتي إطلاق هذا المشروع بعد النجاح الكبير والاستثنائي الذي حققه مشروع "داماك آيلاندز" العام الماضي.

يتميز المشروع الجديد بطابعٍ استوائي نابضٍ بالحياة في قلب دبي، حيث تمتزج المسطحات المائية المتلألئة مع المساحات الخضراء الوارفة والتصاميم التي تُركز على العافية والهدوء، بينما استلهمت تصاميمه من أبرز ثماني وجهات جزر خلابة وهي: أنتيغوا، البهاما، بربادوس، برمودا، كوبا، ماوي، موريشيوس، تاهيتي.

وبهذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: "يعكس مشروع داماك آيلاندز 2 روح الجزر الاستوائية وطموح دبي في آنٍ واحد، فهو ليس مجرد مكان للعيش، بل تجربة متكاملة لاستكشاف روعة نمط حياة الجزر في قلب المدينة، حيث يحتفي بجمال الطبيعة، ويقدّم في الوقت ذاته مستوى رفيعاً من الرقي والجودة والفخامة التي تميّز مشاريع داماك".

واحتضنت "كوكاكولا أرينا" حفل إطلاق المشروع الجديد بحضور حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، وأميرة سجواني، وبمشاركة نجمَي بوليوود رانبير كابور وعليا بهات، إلى جانب عرض موسيقي حيّ قدّمه الفنان ماجد المهندس، ما أضفى على الحدث أجواءً فنية واحتفالية رائعة.

ويتميّز المشروع بمفهومه الذي يدمج بين الفخامة والرفاهية الشاملة، من خلال أجنحة مخصصة للعافية، ومنصات عائمة، ومنتجعات خارجية مفتوحة، ومساحات مستوحاة من الطبيعة تمنح السكان إحساساً فريداً بالسكينة والهدوء في قلب المدينة، وذلك في وقت تتّجه فيه دبي نحو مشاريع سكنية على امتدادٍ أفقي توازن بين الخصوصية والمساحات الرحبة.

ويأتي هذا الإطلاق في وقتٍ يواصل فيه السوق العقاري في دبي تسجيل أداءٍ استثنائي، إذ بلغت قيمة المبيعات 525.87 مليار درهم إماراتي في أول 290 يوماً من عام 2025، متجاوزةً الرقم القياسي المسجل في العام 2024 بأكمله، فيما شهد الربع الثالث من العام تسجيل 59,228 من التصرفات العقارية بقيمة إجمالية بلغت 170.7 مليار درهم، في أعلى رقم فصلي على الإطلاق.

وخلال النصف الأول من هذا العام، بلغت مبيعات الوحدات السكنية 261.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 36.4%، في الوقت الذي يشهد فيه السوق مواصلة ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. كما تصدّر مشروع داماك آيلاندز خلال النصف الأول من العام 2025، مبيعات الفلل ووحدات التاون هاوس بعدد 4,185 صفقة، بينما سجل مشروع "داماك هيلز 2" نحو 1,942 صفقة، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في مشاريع داماك والمكانة الراسخة التي تتمتع بها في السوق العقاري بدبي.

وتواصل داماك توسّعها عالمياً بعد عامٍ قياسي من النمو، مع إطلاق مشاريع جديدة مثل "ريفيرسايد فيوز"، و"داماك ديستريكت"، و"تشيلسي ريزيدنسز من داماك"، ومشروع "ذا ديلمور" في ميامي، لترسّخ رؤيتها القائمة على توفير أسلوب حياة استثنائي حول العالم.

كما سجّلت مشاريعها في دبي نمواً ملحوظاً في الأسعار منذ إطلاقها، حيث ارتفعت أسعار وحدات التاون هاوس في "داماك هيلز 1" بنسبة 86%، والفلل بنسبة 72%، فيما سجّلت وحدات التاون هاوس في مجتمع "داماك هيلز 2" نمواً بنسبة 60%، وفلل "داماك آيلاندز" بنسبة 29%، الأمر الذي يعكس الثقة المتواصلة للمستثمرين في القيمة طويلة الأمد لعلامة داماك ومشاريعها الفاخرة.

وفي إطار حملة إطلاق "داماك آيلاندز 2"، أعلنت الشركة عن مسابقة عالمية بعنوان "السفير الأمثل لداماك آيلاندز"، تمنح الفائز فرصة فريدة للإقامة في إحدى الجزر الثماني والعمل لدى داماك، إلى جانب رحلة شاملة التكاليف إلى الجزر الاستوائية التي استوحيت منها التصاميم.

وسيتضمن المشروع مجموعة من الفلل الفاخرة المكوّنة من 6 غرف نوم بمساحة تقارب 583 متراً مربعاً، وفلل مزدوجة بخمس غرف نوم بمساحة 324 متراً مربعاً تقريباً، ووحدات تاون هاوس بخمس غرف نوم بمساحتين 293 و263 متراً مربعاً، إضافة إلى وحدات تاون هاوس بأربع غرف نوم بمساحة 203 أمتار مربعة، بأسعار تبدأ من 2.7 مليون درهم إماراتي.