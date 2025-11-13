وأثار الفيديو جدلا واسعا خاصة عندما استدارت ملكة جمال إسرائيل، ميلاني شيراز، ونظرت بشكل وصف بـ"الحاد" نحو ملكة جمال فلسطين، نادين أيوب.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن شيراز نفت أي نية سيئة، وقالت في تعليق على إنستغرام: "من الواضح جدا أنني كنت أنظر ببساطة نحو المتسابقات الأخريات أثناء صعودهن إلى المسرح". واعتبرت أن تحويل اللحظات العادية إلى سيناريوهات عدائية يشوه الواقع.

وأثارت الواقعة، تساؤلات بين المتابعين حول ما إذا كانت اللجنة المنظمة عمدت إلى ترتيب وقوف المتسابقات بهذه الطريقة بهدف إثارة الجدل وزيادة التفاعل مع الحدث.

وتحتضن العاصمة التايلاندية بانكوك النسخة الـ74 من مسابقة ملكة جمال الكون، مع حفل التتويج النهائي المقرر في 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 130 متسابقة من جميع أنحاء العالم.