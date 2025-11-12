ورغم فداحة الحادث الذي يظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وكانت الشرطة في مدينة مايركانغ أغلقت جسر هونغ تشي الذي يبلغ طوله 758 مترا أمام حركة المرور، الإثنين، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة.

كما شوهدت تحولات في تضاريس أحد الجبال.

وأضافت السلطات المحلية أن مطلع الجسر والطريق الرئيسي به انهارا بعد ظهر الثلاثاء، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية.

ووفقا لمجموعة سيتشوان للطرق والجسور على منصات التواصل الاجتماعي، فقد انتهى بناء الجسر في وقت سابق من هذا العام.