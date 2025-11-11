كما كلّف الرئيس المصري بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة تطورات حالته بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة.

وكان الفنان محمد صبحي قد تعرض في وقت سابق لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما تتواصل الجهود الطبية لمتابعة حالته عن قرب.