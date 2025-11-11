فقد بدأت شجرتان عمرهما 75 عامًا من جنس الجنكو بإسقاط أوراقهما وبذورهما في حديقة مقرّ برلمان الولاية في ساكرامنتو.

ورغم أن أوراقهما الذهبية تشكّل مكانا مناسبا لالتقاط الصور، إلا أنّ رائحة العفن النفاذة كفيلة بإفساد أي جلسة تصوير.

وتُنتج أشجار الجنكو الأنثوية — مثل تلك الموجودة في الحديقة — ثمارا وبذورا بعد نضجها في سن الثلاثين تقريبًا، وكغيرها من الأشجار، تتساقط الثمار في الخريف، لكن عند سقوطها تتكسّر وتطلق رائحة كريهة للغاية.

فخلافًا لبقية الأشجار، فإن الطبقة الخارجية لبذور الجنكو تحتوي على حمض البوتيريك، وهو المركّب الكيميائي الذي يمنح القيء رائحته، بحسب مؤسسة "آرنولد أربوريتوم" للأبحاث النباتية في جامعة هارفارد.

واضطرت إدارة الخدمات العامة في ساكرامنتو إلى ربط حواجز معدنية حول الأشجار مع لافتات كتب عليها "يُمنع قطف ثمار الجنكو" لمنع الزوار من الاقتراب.

وقالت المتحدثة جنيفر إيدا لموقع SFGate إن عمال الصيانة سيبقون الحواجز في مكانها وسيستمرون في كنس الثمار المتساقطة عند الحاجة.

ولا تقتصر المشكلة على الرائحة فحسب، إذ تشكّل الثمار المتساقطة خطرًا للانزلاق، إذ تلتصق مادتها اللزجة بأسفل الأحذية.

وقالت إيدا لصحيفة "ساكرامنتو بي" إن الأشجار "تترك اللب اللزج للثمار على الأرصفة والعشب والطرقات، مما يخلق رائحة مزعجة وخطرا محتملا على السلامة".

وتلقت إدارة الخدمات العامة في المدينة شكاوى عديدة من زوار الحديقة حول الأشجار.

وتُعد أشجار الجنكو من أقدم الأنواع الحية على وجه الأرض. فهي تنمو ببطء لكنها تعيش مئات السنين، وتعود أحافيرها إلى 270 مليون سنة، وتنحدر من الصين.

وربما كانت الرائحة العفنة تجذب الديناصورات نفسها لأكل ثمارها ونشرها.