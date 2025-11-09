وقال حواس خلال جلسة حوارية ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44، المنعقدة حاليا في دولة الإمارات، إن الكشف الجديد يعد "كشفا أثريا عظيما سيكتب فصلا جديدا في تاريخ الفراعنة"، موضحا أنه عبارة عن ممر جديد بطول 30 مترا تم رصده باستخدام أجهزة متقدمة.

وخلال الجلسة، قدم العالم المصري شرحا علميا مفصلا حول كيفية بناء الأهرامات، والخطوات الهندسية والإنشائية التي استخدمها المصريون القدماء في عمليات البناء، مفندا النظريات غير العلمية التي تزعم تدخل كائنات غريبة أو قوى خارقة في تشييدها.

وتحدث حواس عن التقنيات الحديثة التي تستخدم حاليا في فحص وتنظيف فتحات الأهرامات بواسطة الروبوتات المتطورة، ما أتاح للفرق العلمية الوصول إلى مناطق لم يكن ممكنا دخولها من قبل.

وتطرقت الجلسة إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، الذي افتتح مطلع الشهر الجاري، ووصفه حواس بأنه "أحد أعظم المتاحف في العالم"، إذ يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون تعرض كاملة للمرة الأولى.

كما تناولت الجلسة جهود استعادة القطع الأثرية المصرية من المتاحف العالمية، وأكد حواس أن "هذه القضية ليست مجرد شأن وطني، بل حق تاريخي وحضاري يجب أن يُسترد".

وأشار إلى مساعيه لاستعارة أبرز القطع الأثرية المصرية مثل تمثال نفرتيتي، وحجر رشيد، والقبة السماوية، رغم ما واجهه من رفض من بعض المتاحف.