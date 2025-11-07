وشوهد الأمير هاري برفقة زوجته ميغان ماركل في المباراة التي خسرها فريق تورنتو، الأسبوع الماضي، في لوس أنجلوس.

وأثارت واقعة القبعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت جماهير الفريق الكندي أن الأمير كان عليه ارتداء قبعة تورنتو وليس لوس أنجلوس، وفقا لمجلة "بيبول".

وقال الأمير في مقابلة مع محطة "سي تي في" الكندية، خلال تواجده في كندا لإحياء عيد التذكر، إنه ارتدى القبعة التي تحمل شعار فريق لوس أنجلوس "تحت الإكراه".

وأضاف: "أولا، أعتذر لكندا على ارتداء القبعة، وثانيا، كنت تحت الإكراه، لم تكن لدي خيارات كثيرة".

وأوضح أن ارتداء القبعة كان "تصرفا مهذبا" بعد أن دعاه مالك نادي لوس أنجلوس إلى الجلوس في المقصورة الخاصة بالفريق.

وأضاف ممازحا: "عندما تفقد الكثير من الشعر من أعلى الرأس، وتجلس تحت أضواء كاشفة، فسترتدي أي قبعة متاحة".

وأكد الأمير أنه كان يشجع في المباريات السابقة فريق بلو جيز، مضيفا: "الآن بعد أن اعترفت بذلك، سيصعب عليّ العودة إلى لوس أنجلوس".

وأجرى هاري المقابلة التلفزيونية، وهو يرتدي قبعة فريق تورنتو، مؤكدا أنه كان "محبطا جدا من خسارتهم".

ويذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل تزوجا عام 2018، وأقاما لفترة في كندا قبل أن ينتقلا إلى كاليفورنيا، حيث يعيشان حاليا مع طفليهما.