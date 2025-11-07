ويستعرض الباب، الذي يعد أحد المسارات الرئيسة للملتقى، أحدث الحلول التقنية المخصّصة لدعم التحول الرقمي، من خلال ست مناطق متخصصة تغطي مجالات تطوير المنتجات والخدمات، والحلول الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، والتقنيات المالية، والأسواق الرقمية، وسلاسل الإمداد، بما يتيح تجربة معرفية وتطبيقية متكاملة للزوار.

ويقدم "باب التجارة الإلكترونية" مزايا حصرية تشمل فترات مجانية للاستفادة من الخدمات الرقمية، وخصومات على الخدمات الترفيهية، إلى جانب أرصدة إعلانية مخصصة لدعم الحملات التسويقية الجديدة، في خطوةٍ تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من دخول سوق التجارة الرقمية بفاعلية واستدامة.

ويأتي استمرار فعاليات الباب ضمن جهود ملتقى بيبان 2025 في تعزيز التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال من اكتساب الخبرات وبناء الشراكات المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الرقمي وتنمية القطاعات الواعدة.