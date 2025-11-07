وحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"، فإن السكان اكتشفوا خلال الشهر الماضي أكثر من 20 ثعبانا، بما في ذلك الثعابين حديثة الولادة، مما يشير إلى وجود مراكز تكاثر نشطة تحت المباني.

ووصف أحد السكان الوضع بأنه "فيلم رعب حقيقي"، حيث أصبح العثور على الثعابين أمرا يوميا.

وقال: "استيقظ ابني ذات ليلة ليشرب الماء، فوجد ثعبانا داخل قفص الكلب. وفي المطبخ، واجهت ثعبانا آخر. لم يعد الأمر استثناء، بل روتينا يوميا".

وأضاف مواطن آخر: "اكتشف طفلي ثعبانا صغيرا في غرفة المعيشة أمس، ويبدو أنه ولد حديثا. لا يمر يوم دون رؤية ثعبان على الدرج أو قرب المبنى، ونخشى حتى الدخول إلى المنزل".

ويؤكد السكان أن الثعابين تظهر في المنازل والسلالم والساحات، مما يعرض حياة الجميع للخطر، مشيرين إلى أنهم "أبلغوا البلدية مرارا بالمشكلة، ولم يتم حلها.. وما تزال تخرج من الأرض".

من جانبها، أعلنت بلدية طبريا عن استدعاء متخصصين لتفقد المنطقة ودراسة إمكانية معالجة مراكز التكاثر بدقة.