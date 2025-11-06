وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه "تم تحديد هوية أحد نجوم كمال الأجسام على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان يُعرف سابقا بـ"أسطورة موتوكروس"، كمشتبه به في ما يُسمى بسرقة القرن في متحف اللوفر".

وأُلقي القبض على "عبد الله ن."، 39 عاما، الملقب بـ"دودو كروس بيتوم"، في 29 أكتوبر، ويواجه تهما أولية بالسرقة على يد عصابة منظمة والتآمر الإجرامي.

ويشتبه المحققون في أن "دودو كروس بيتوم" هو أحد الرجلين اللذين استخدما رافعة كرز لدخول معرض أبولو بمتحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقة مجوهرات ثمينة، تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو. ولم يتم استرداد المجوهرات بعد.

وأوضحت مصادر أن عبد الله يتحدر من أوبرفيلييه، وبرز اسمه لأول مرة من خلال مقاطع فيديو على يوتيوب وديلي موشن تُظهره يؤدي حركات بهلوانية ويقود دراجاته لمسافات طويلة من منزله إلى معالم باريس الرئيسية مثل الشانزليزيه وتروكاديرو.

ومؤخرا، ظهر على تيك توك، وركز على تدريبات الشوارع ودروس قيادة الدراجات النارية للشباب.

هذا وظلت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معطلة منذ أواخر سبتمبر. ويُقال إن سجله الإجرامي يتضمن جرائم مثل حيازة المخدرات، والقيادة بدون رخصة، ومقاومة الاعتقال.

وذكرت "ديلي ميل" أنه خلال استجوابه من قبل فرقة مكافحة عصابات باريس، بدا عبد الله مندهشا من حجم القضية.

وبعد أن التزم الصمت في البداية، اعترف بالمشاركة في السرقة، مدعيا أنه تصرف بناء على أوامر من أشخاص مجهولين.

وقدّم شريكه المزعوم، أياد ج.، رواية مماثلة، مشيرا إلى عقل مدبر أجنبي لم يُكشف عن هويته.

واعتبر الشريكان في تصريحات مفاجئة أنهما "لم يكونا يعلمان أن المبنى هو متحف اللوفر، معتقدين أنه مجرد بناية "مغلقة وخالية".

وتقول الشرطة إن الآثار التي تُركت في مكان الحادث تشير إلى أنهما لم يكونا مجرمين متمرسين.

وفي المجمل، يُحتجز أربعة مشتبه بهم في إطار التحقيقات المتواصلة.