وقد زارت الممثلة الأميركية مرافق طبية بينها جناح للولادة ومستشفى للأطفال في المدينة التي احتلتها روسيا لأشهر عام 2022، وفق وسائل إعلام محلية.

ونشر المسؤول المحلي فيتالي بوغدانوف صورة على فيسبوك تُظهر أنجلينا جولي ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار أوكراني.

لم تُعلّق الممثلة ولا الحكومة الأوكرانية على الزيارة.

وكانت نجمة هوليوود التي شغلت منصب المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين العامين 2012 و2022، قد زارت أوكرانيا سابقا بعد بضعة أشهر من بدء الحرب مع روسيا، والتقت بالنازحين في لفيف في غرب البلاد.