وقال مكتب لوكورنو إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء، ستطبق الحكومة إجراءات لتعليق شي إن للمدة اللازمة للمنصة لكي تبرهن للسلطات العامة أن كل محتواها بات أخيرا يتوافق مع قوانيننا وقواعدنا".

وأضاف أن "الوزراء سيقومون بمراجعة أولية في غضون 48 ساعة".

وجاء هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في بيان صادر عن وزارة المالية، عقب الجدل حول عرض دمى جنسية تشبه الأطفال للبيع على موقع شركة شي إن.

وصدر القرار أيضا بعد وقت قصير من افتتاح شركة شي إن أول منفذ دائم لها في العالم، داخل أحد المتاجر الكبرى في باريس.

وأعلنت شركة شي إن، في وقت سابق، أنها حظرت جميع منتجات الدمى الجنسية، وأزالت مؤقتا قسم المنتجات المخصصة للبالغين لمراجعته.

كما أطلقت الشركة تحقيقا لتحديد الكيفية التي تمكنت بها هذه المنتجات من تجاوز آليات الفحص التي تعتمدها.