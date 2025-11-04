وتعد مغارة جعيتا من أبرز المعالم السياحية في لبنان، وحظيت على مدى السنوات بعناية خاصة بهدف حمايتها من أي نشاط قد يهدد سلامتها، باعتبارها مرفقا مهما ورمزا طبيعيا يطلق عليه "عجيبة لبنان الطبيعية".

وأظهرت الفيديوهات المتداولة مجموعة من الأشخاص داخل المغارة التي تخضع لإشراف وزارة السياحة، وهم يرقصون على وقع الموسيقى، مما أثار غضبا واسعا بين المستخدمين الذين اعتبروا أن الحدث يشكل انتهاكا واضحا للقوانين التي تنظم الدخول إلى هذا الموقع.

وتفاعلا مع الجدل، أصدرت وزارة السياحة اللبنانية بيان أكدت فيه أنها وقعت مع بلدية جعيتا عقدا يخول للبلدية مؤقتا إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته.

وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس بلدية جعيتا تواصل مع وزيرة السياحة شفهيا، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه، مشيرة إلى أن الوزيرة أكدت أن "أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلبا خطيا من البلدية إلى الوزارة".

وتابعت أن "البلدية سمحت بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلب خطي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو ملخص العائدات المالية الخاصة بالحدث".

وذكرت الوزارة أنها ستوجه إلى بلدية جعيتا إنذارا رسميا تحدد فيه المخالفات المرتكبة، وتطلب التقيد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا،