ويشكل المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط نموذجا حقيقيا لعهد جديد من البنيات الاستشفائية الحديثة والذكية، ويعكس الطموح الرامي إلى تمكين جميع المغاربة من وصول منصف لخدمات الرعاية الصحية.

ويجسد إنجاز المستشفى الدور المحوري الذي يوليه الملك لتكوين الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.

ويشتمل المجمع، الذي تم تشييده على مساحة 280 ألف متر مربع، على بنيتين متكاملتين، هما المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة للرباط.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، 600 سرير قابلة للزيادة إلى ألف، ويغطي تخصصات الجراحة الروبوتية، وجراحة الأعصاب، وأمراض القلب التدخلية، وعلاج الأورام، والعلاج الإشعاعي، والتصوير الطبي الدقيق.

ويحتوي المستشفى على 24 غرفة عمليات حديثة، إلى جانب 143 سريرا مخصصا للعالجات الحرجة.

ومن شأن جامعة محمد السادس للعلوم والصحة الرباط، المساهمة في تعزيز إحدى الركائز الاستراتيجية لإعادة تأهيل المنظومة الصحية.

وتضم الجامعة 15 مدرجا للمحاضرات بطاقة استيعابية تصل إلى 4 آلاف مقعد، و72 قاعة للدروس النظرية، و217 قاعة للأعمال التطبيقية والتوجيهية.

أما المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، فقد أنجز على مساحة 127 ألف متر مربع، ويوجد قرب كلية الطب والصيدلة.

ورصدت للمركز استثمارات بقيمة 3.1 مليار درهم، وبني بسعة إجمالية تبلغ 867 سريرا.