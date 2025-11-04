لكن فرحة الإنقاذ لم تدم طويلا، فقد توفي العامل متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من انتشاله.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان صدر بعد منتصف الليل: "أعرب عن حزني العميق وتعازيّ، باسمي وباسم الحكومة، للخسارة المأساوية للعامل أوكتاي سترويتشي، الذي قتل في انهيار برج توري دي كونتي في روما. نحن إلى جانب عائلته وزملائه في هذا الوقت من الألم الذي لا يوصف".

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات محلية 3 من رجال الإنقاذ وهم يحملون العامل على سلم، قبل إنزاله ونقله على نقالة إلى سيارة إسعاف.

ولم تكن حالته واضحة في البداية، لكن قائد جهاز الإطفاء في روما أدريانو دي أكوتيس، قال في مقابلة مع قناة "راي" الحكومية إنه كان واعيا أثناء إخراجه.

وأضاف محافظ روما لامبرتو جانيني للصحفيين في ذلك الوقت: "بما أن حالته بدت خطيرة، فقد نقل فورا إلى المستشفى لتقييم وضعه الصحي".

وواجه رجال الإنقاذ مهمة شديدة التعقيد أثناء محاولتهم الوصول إلى العامل العالق عبر نافذة في الطابق الأول، لكنهم اضطروا إلى التراجع وسط سحابة من الغبار مع استمرار انهيار أجزاء من المبنى.

كما أُلغيت محاولة أخرى لاستخدام سلمين متوازيين، واستُعيض عنها بإرسال طائرة مسيّرة لمعاينة الوضع.

ومع اقتراب المساء، استخدم رجال الإطفاء رافعة لرفع أنابيب ضخمة تعمل على شفط الأنقاض من نافذة الطابق الثاني، واستمروا في العمل حتى وقت متأخر من الليل.

وقال جانيني: "استغرقت العملية وقتا طويلا، لأن كلما أزيل جزء من الأنقاض عن جسم العامل، كانت كتل جديدة من الركام تتساقط فوقه".

يذكر أن البابا إينوسنت الثالث بنى البرج في القرن الـ13 ليكون مقر أسرته، وتضرر المبنى خلال زلزال 1349، وعانى انهيارات متعاقبة في القرن السابع عشر.