وتصور القطعة الأثرية مسؤولا كبيرا من عهد تحتمس الثالث (1479-1425 قبل الميلاد)، ويعتقد أنها سرقت وجرى تهريبها بشكل غير قانوني، قبل ظهورها في السوق العالمية لتجارة الأعمال الفنية.

وقال سخوف إن "القطعة الأثرية التاريخية تمت مصادرتها من معرض فني" في مدينة ماستريخت جنوب هولندا في عام 2022 بعد بلاغ من مجهول نبه السلطات إلى أصلها غير المشروع.

وأكد تحقيق أجرته الشرطة الهولندية وهيئة تفتيش التراث الثقافي أن التمثال سُرق وجرى تهريبه بشكل غير قانوني من مصر.

وسلم التاجر القطعة طواعية بعد انتهاء التحقيق.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تتوقع تسليم القطعة الأثرية إلى السفير المصري في هولندا بحلول نهاية العام الجاري، لكن لم تحدد موعدا لذلك.