وأوضح دورازو في كلمة بالفيديو أن قصر كانوا من بين ضحايا الحريق الذي وقع في متجر والدو الذي يبيع السلع بدولار واحد، والواقع في مدينة هيرموسيلو، شمال غرب المكسيك.

وتابع الحاكم إنه أمر بإجراء تحقيق "شامل" لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤولية.

وأعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عن تعازيها لأسر الضحايا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه كان هناك انفجار قبل اندلاع الحريق.

ونقلت قناة ميلينيو تي في عن أحد السكان المحليين قوله إن الكهرباء انقطعت وسمع صوت انفجار قبل اندلاع الحريق.

وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا إنه يحقق في سبب الحادث. واستبعدت الشرطة فرضية وقوع هجوم.