موعد فتح الأبواب

وفقا لمصادر مصرية عديدة، فإن المتحف سيفتح أبوابه للزوار، ابتداء من الثلاثاء 4 نوفمبر المقبل.

أسعار التذاكر

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وفقا لمصادر مصرية، أنه لن تطرأ أية زيادة في أسعار تذاكر الزيارة بالنسبة للمصريين عقب الافتتاح الرسمي للمتحف، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الزيارة للمصريين كما هي حتى بعد زيادة عدد القاعات بافتتاح قاعتي توت عنخ آمون ومتحف مركب الملك خوفو داخل المتحف المصري الكبير.

أما بالنسبة للأجانب، فستكون هناك زيادة طفيفة قدرها نحو 5 دولارات فقط، نظرا لافتتاح قاعتي الملك توت ومركب خوفو بالافتتاح الرسمي للمتحف.

أسعار التذاكر المقررة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير هي:

التذاكر العادية للمصريين:‎

البالغين: سعر الذكرة 200 جنيه. ‎

الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الأجانب: