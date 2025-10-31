وقالت مدربة فريق سياتل رين، لورا هارفي، إنها استعانت بـ"شات جي بي تي" لتطوير خطط واستراتيجيات في الدوري.

كما استعانت به أيضا للحصول على تحليلات مفصلة حول كيفية التغلب على فرق معينة في البطولة.

وقالت هارفي في حديثها لبودكاست "سكوريش":"في أحد أيام العطلة بدأت أكتب لـ"شات جي بي تي" أسئلة مثل: ما هي هوية فريق سياتل رين؟ فبدأ يكتب إجابات، وكنت أقول لنفسي لا أعرف إن كان هذا صحيحا أم لا، ثم كتبت: ما التشكيلة التي يجب أن ألعب بها لهزيمة فرق الدوري؟، فقام بإعطائي تشكيلات مختلفة ضد كل فريق في الدوري"، واقترح عليها اللعب بخمسة مدافعين في الخلف، وفقا لما نقلته صحيفة "غارديان".

وأوضحت المدربة التي فازت بجائزة مدربة العام في الدوري الأميركي النسائي عدة سنوات، أنها تتخذ القرارات الفنية بناء على اقتراحات "شات جي بي تي".

ورفضت المدربة الكشف عن أسماء الفرق التي استخدمت خطط "شات جي بي تي" أمامها.

واستخدم الفريق خطة الدفاع الخماسية في عدة مناسبات خلال هذا الموسم، ما أثر بشكل إيجابي على النتائج مقارنة بالموسم الماضي.

وأنهى فريق هارفي الموسم الماضي في المركز ما قبل الأخير في الدوري، والآن يحتل المركز الرابع.