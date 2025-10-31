وبعد مباراة الكلاسيكو، التي خسر فيها النادي الكتالوني أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل واحد، سافر يامال إلى ميلانو رفقة عدد من أصدقائه لقضاء عطلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "موندياريو" الإسبانية.

وكشف الصحفي الاستقصائي جوردي مارتن، في حسابه على منصة "إكس"، أن اللاعب سافر إلى إيطاليا رفقة فتاة مجهولة غير نيكي نيكول.

وانتشرت هذه الأخبار بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي رده على هذه الادعاءات، قال لامين يامال للصحفي الإسباني خافي دي هويوس، في رسالة خاصة: "حياتي الخاصة وعلاقتي مع نيكي كول أمر أبعده عن الجمهور تماما، بسبب كل الشائعات التي تحيط بهذا الأمر".

وتوضح كلمات اللاعب أنه يتجنب تغذية التكهنات حول علاقته بالمغنية الأرجنتينية البالغة من العمر 25 سنة، وفقا للصحيفة.

وأكد دي هويوس، أن عبارات لامين يامال تؤكد، أن كل ما يقال "لا أساس له من الصحة".

وأعلن يامال، عن علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، في أغسطس الماضي، خلال حفل عيد ميلاده الـ18.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة لجأ إلى وكيل أعمال اللاعب خورخي منديز لمراقبة أسلوب حياة يامال، والحرص على حماية حياته الشخصية، وحثه على تجنب الإدلاء بالتصريحات المستفزة.

وتعرض يامال لانتكاسة في أدائه بعد عودته من معسكر المنتخب الإسباني، في سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين عانى من مشكلة في عظم العانة، وغاب لخمس مباريات، وسجل هدفا واحدا فقط.