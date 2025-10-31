وهذه أهم الأرقام المرتبطة بالحدث الذي سيحظى باهتمام عالمي:

5000: عمر الحضارة الفرعونية التي يخصص لها المتحف.

20: عدد الأعوام التي استغرقها بناء المتحف.

مليار: كلفة بناء المتحف بالدولار.

5 ملايين: عدد الزوار الذين يتوقع أن يستقطبهم المتحف سنويا.

80: عدد الوفود الرسمية المنتظر حضورهم الافتتاح.

40: عدد الوفود التي سيتقدمها رؤساء أو ملوك أو أمراء دول وحكومات.

1922: عام اكتشاف أبرز قطع المتحف، كنز توت غنخ آمون.

4500: عدد القطع الجنائزية التي سيتاح لزوار المتحف استكشافها، من أصل 5 آلاف كانت موزعة حتى الآن في مواقع عدة، من بينها المتحف المصري بالقاهرة في ميدان التحرير.

14.4 مليار: إيرادات السياحة في مصر بالمليار دولار في السنة المالية 2023-2024.

15 مليون: عدد الزوار الذين استقبلتهم مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

واحتفت السلطات ووسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة بالمتحف الذي يمثل "هدية مصر للعالم"، ويشكل افتتاحه "حدثا تاريخيا وفصلا جديدا في تاريخ الحضارة المصرية، وحلما يليق بمصر، بحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين".

وبقيت تفاصيل التحضيرات طي الكتمان، ولم تكشف السلطات برنامج الافتتاح ولا حتى الجاذب الرئيسي للمتحف: كنز توت عنخ آمون، الذي اكتشف قبل أكثر من قرن في مقبرة بوادي الملوك في صعيد مصر.

والأسبوع الماضي، قاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا ضم عددا من المسؤولين الكبار لمتابعة التحضيرات لافتتاح المتحف.

وشدد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، على ضرورة تنظيم حفل افتتاح "يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد".

وأكد "ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي، بل أيضا حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم".

كما زار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي المتحف ليل الثلاثاء لمتابعة "اللمسات النهائية"، تحضيرا لحفل الافتتاح "المهيب"، بحسب رئاسة الوزراء التي نقلت عنه ضرورة خروجه "بالشكل الذي يتناسب ومكانة مصر وإرثها الحضاري".

ورأى مدبولي أن "العالم ينتظر ما ستقدمه مصر السبت المقبل".

وسعيا للوصول الى جمهور أوسع، أعلنت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المجموعة المصرية المشرفة على الافتتاح، توقيع "شراكة استراتيجية" مع "تيك توك"، بهدف "تعزيز الرؤية الثقافية لمصر على الساحة العالمية".