ويشير الاقتراح إلى أهمية استخدام صاروخ الشركة (ستارشيب)، في الوقت الذي تضغط فيه ناسا على المتعاقدين معها للتحرك بسرعة أكبر لتحقيق السبق على الصين فيما يتعلق بالوصول إلى القمر خلال هذا العقد.

وكتبت سبيس إكس، في تدوينة مطولة على موقعها الإلكتروني تصف فيها التقدم الذي أحرزه (ستارشيب): "استجابة لأحدث النداءات، شاركنا ونقيم، بشكل رسمي، تصميم مهمة مبسطة ونموذجا أوليا للعمليات التي نعتقد أنها ستؤدي إلى عودة أسرع إلى القمر مع تحسين سلامة الطاقم في الوقت نفسه".

وتواجه وكالة ناسا منافسة شرسة من الصين في جهودها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، إذ لم يذهب أي إنسان إلى القمر منذ آخر مهمة من مهام أبولو الأميركية في 1972.

واختارت ناسا شركة سبيس إكس في 2021 لاستخدام ستارشيب في مهمتي برنامج (أرتيميس) الأوليين للهبوط على القمر، ثم تمت ترسية مهام أخرى في البرنامج على شركة (بلو أوريجين) المملوكة لجيف بيزوس في وقت لاحق.

لكن ناسا وجدت نفسها هذا العام وسط فوضى سياسية بسبب مخاوف إزاء عدم تحرك الشركات المتعاقدة معها للهبوط على القمر بالسرعة الكافية، وبسبب خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص عدد موظفي الإدارة، وبقاء منصب المدير الدائم للإدارة شاغرا.

وذكرت سبيس إكس في تدوينتها أنها أتمت عشرات من الإنجازات المرتبطة بعقدها الخاص بمركبة الهبوط على سطح القمر (ستارشيب)، وأنها تخطط لتنفيذ إنجازات مستقبلية رئيسية العام المقبل، بما في ذلك اختبار طيران لفترات طويلة.

وأطلقت سبيس إكس 11 اختبارا على ستارشيب حتى الآن في حملة التطوير.