وكانت طائرة من طراز OA-1K Skyraider II تابعة للحرس الوطني في أوكلاهوما تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة "ويل روجرز" الجوية، عندما تعرضت لعطل في المحرك وأُجبرت على الهبوط اضطراريا قبيل الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس.

وخلال هبوطها على طريق في مدينة أوكلاهوما، التقط السائق ماثيو توبتشيان المشهد المذهل عبر كاميرا سيارته.

وقال توبتشيان: "كنت أقود بهدوء، وفجأة رأيت الطائرة فوق الأشجار، بدت منخفضة جدا… منخفضة بشكل خطير".

وأضاف أنه لم يدرك خطورة الموقف إلا عندما حلّقت الطائرة على ارتفاع منخفض فوق التلال، وكادت تصطدم بسيارة فان بيضاء، قبل أن تقترب من سيارته لتلامسها تقريبا بجناحها.

وبعد لحظات، شاهد السائق أعمدة من النار والدخان تتصاعد إثر اصطدام الطائرة بأسلاك كهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة واندلاع حريق في الأعشاب.

وعند وصول فرق الإطفاء في أوكلاهوما سيتي إلى موقع الحادث، فوجئ المسعفون بأن الطيارين العسكريين كانا قد خرجا من الطائرة سالمين تمامًا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء، سكوت دوغلاس: "ما إن وصلنا حتى رأينا الطيارين واقفين وبصحة جيدة… كان من المدهش أن يخرجا دون إصابات".

وأفادت قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو الأميركي بأن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة سبب الحادث.

وبعد انتشار الفيديو على الإنترنت، قال توبتشيان إن "كثيرين شككوا في مصداقيته، معتقدين أنه مقطع مولّد بالذكاء الاصطناعي، لكن هذا تسجيلي من الكاميرا الأمامية في سيارتي".