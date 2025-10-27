وأوضح حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه فور تلقي الخط الساخن بلاغًا عن إصابة السائحة داخل الهرم، تم توجيه سيارة إسعاف فورا إلى الموقع، مع انتقال الفريق الطبي لمتابعة العملية.

وأضاف عبد الغفار أن السائحة انزلقت على منحدر خشبي شديد الانحدار داخل أحد الممرات الضيقة بالهرم، مما أسفر عن اشتباه كسر في القدم، مشيرا إلى أن طاقم الإسعاف دخل الهرم عبر ممر ضيق يمتد نحو 80 مترا تحت الأرض، بعرض لا يتجاوز المتر الواحد، الأمر الذي تطلب مجهودا استثنائيا بسبب ضيق المساحة وضعف التهوية.

وتابع المتحدث الرسمي أن العملية استغرقت عدة ساعات، حيث قدم الفريق الإسعافات الأولية للسائحة وثبتها بحزام أمان ولوح للعمود الفقري، ثم حملها بحذر عبر الممرات الحجرية الضيقة إلى سطح الهرم، واضطر الفريق إلى التسلق بحرص شديد لتجنب أي إصابات إضافية، قبل إخراجها بسلام ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ومن جانبه، أكد عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن هذه العملية تعد من أكثر عمليات الإنقاذ تعقيدا، نظرا لتنفيذها داخل موقع أثري مغلق بعمق كبير وصعوبة الوصول، مع الحفاظ على حساسية الأثر التاريخي، وأشاد باحترافية الفريق في ضمان سلامة السائحة.