وحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك بوست"، ذكرت المصادر أن المشتبه به نفذ 3 هجمات دموية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت نحو الساعة 6:30 صباح السبت على قطار الخط "كيو" المتجه شمالًا في محطة مترو تشيرش أفينيو، حيث تعرّض رجل يبلغ من العمر 37 عاما لجرح عميق في الجانب الأيسر من وجهه.

واستجابت الشرطة لبلاغ 911 (طارئ) في الموقع، ونُقل الضحية إلى مستشفى كينغز كاونتي حيث وُصف وضعه بالمستقر، بحسب الشرطة.

وفي الساعة 9:40 مساء السبت، يبدو أن الجاني نفسه هاجم مرة أخرى، وهذه المرة استهدف رجلا يبلغ من العمر 53 عامًا عند تقاطع فوستر أفينيو ونيويورك أفينيو، تاركا الضحية أيضا بجرح في الجانب الأيسر من وجهه، وفقا للمصادر.

ونُقل الضحية إلى مستشفى كينغز كاونتي، وكان في حالة مستقرة كذلك.

ووقعت آخر الهجمات قبل الساعة السابعة صباح الأحد بقليل أمام المبنى رقم 3311 في نيوكيرك أفينيو، عندما تعرّض رجل يبلغ من العمر 56 عامًا لهجوم مماثل أُصيب خلاله بجرح في الجهة اليسرى من وجهه، بحسب الشرطة.

ونُقل الضحية أيضًا إلى مستشفى كينغز كاونتي، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وقالت الشرطة إن الهجمات قيد التحقيق، ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

ولم تربط رسميا بين الحوادث الثلاثة، إلا أن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون ذكرت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني المختل نفسه يقف وراء جميع هذه الاعتداءات الثلاثة.