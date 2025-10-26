وجمعت الفعالية، التي ترأسها الرئيس التنفيذي للإيرادات في المجموعة شريف بدر الدين، نخبة من شركاء IMI الاستراتيجيين، حيث استعرضت خلالها المجموعة محفظتها الواسعة من العلامات الإعلامية الرائدة، من بينها "سكاي نيوز عربية"، و"ذا ناشونال"، و"CNN الاقتصادية"، والعين الإخبارية.

وتمحورت الفعالية حول إبراز النمو المتسارع في أنشطة IMI التجارية، وتسليط الضوء على دورها في ترسيخ الشراكات وتعزيز الابتكار ضمن مشهد الإعلام الإقليمي المتطور.